Elymar Zurita responde a las críticas si está con Miguel Moly por dinero

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Elymar Zurita “La Gaviota” lleva varios años de relación y amor con el cantante venezolano Miguel Moly. Aunque se han mostrado muy felices en múltiples oportunidades, para muchos ella estaría con el intérprete de “La Piernona” por su dinero y por los lujos que le ofrece con viajes por el mundo.

Elymar aclaró todos los rumores

Sin embargo, la joven que se encuentra centrada en su carrera musical, rompió el silencio en una entrevista asegurando que lleva una relación muy estable y que ella trabaja muy duro para tener su independencia económica.

“Yo estoy con él muy feliz y lo menos es por dinero. Yo llevó más de cinco años trabajando con él. Yo también trabajo y Miguel es mi jefe”, comentó.

Asimismo, Elymar destacó que su unión con el cantante no fue de la noche a la mañana, tenían dos años conociéndose y trabajando juntos, cuando él le contó que estaba separado, al igual que ella.

Unión de pareja

Desde entonces se juntaron viviendo un romance que presumen en redes sociales con viajes a destinos como Los Roques, Italia, Francia, Ecuador y otros países.

Miguel es de gran ayuda e impulsa en la carrera de la modelo, quien en un momento de su vida tuvo una cuenta en la plataforma OnlyFans.

Zurita ha lanzado canciones en las plataformas digitales en las que destacan “Bailando Lambada” y “Yo sé que quiero”.