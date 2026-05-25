Miguel Moly y su novia protagonizan sensual video en redes sociales

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Una vez más, el merenguero venezolano Miguel Moly acapara los titulares tras protagonizar un sensual video con su novia Elymar Zurita, con quien ha compartido grandes momentos en las plataformas digitales.

“Disfrutando de una rumbita en Venezuela. Bailando tus canciones”, escribió el criollo en la publicación que se hizo viral en redes sociales. En el video difundido, los cantantes aparecen en trajes de baño mientras movían sus cuerpos al ritmo del merengue.

Sin embargo, la atención se concentró en el “meneadito” de los novios, quienes estuvieron cuerpo a cuerpo a bordo de un yate.

Por supuesto, en la cajita de comentarios sus seguidores estallaron con opiniones picantes y elocuentes. “He perdido mi tiempo haciendo pesas y no pesos para mi vejez”, “Así quiero envejecer con dignidad” y “Disfrute esa flaca hermosa que después de esta vida no hay otra, sin importar lo que diga la gente”, fueron algunos de ellos.

Miguel Moly enloquece las redes con Elymar

No es primera vez que Miguel Moly y Elymar Zurita dan de qué hablar. En meses anteriores, la pareja ha exhibido sus mejores momentos junto a sus fanáticos con fotografías ardientes en la playa.

Los seguidores siempre destacan el cuerpo en forma de la artista y lo atrevido de sus apariciones en público.