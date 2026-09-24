Migbelis Castellanos se convierte en madre por segunda vez ¡Sorpresa!

La animadora, modelo y Miss Venezuela 2013, Migbelis Castellanos, anunció en redes sociales que es madre por segunda vez de una hermosa bebecita llamada Alma.

Migbelis madre por segunda vez

Fue a través de Instagram que la criolla de 30 años posteó dos fotografías de la bebecita recién llegada al mundo, recibiendo todo su cariño y amor.

“Llegó la hermanita de Caden. Alma Unanue nació el 24 de septiembre, 6:59 a.m. y pesó 3 kg 54 g. Con la bendición de Dios, vivimos un trabajo de parto controlado, sano, sin eventualidades y en familia”, es parte del mensaje en Instagram.

La top 10 en Miss Universo 2014 y Nuestra Belleza Latina 2018, extendió palabras de amor a su esposo, el empresario, Jason Unanue, y su familia, por ayudarla en el proceso de parto, en especial para aliviar las duras contracciones.

En sus historias de Instagram, la conductora del show “Desiguales” se mostró más relajada y tranquila tras el parto de la pequeña Alma.