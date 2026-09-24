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Migbelis Castellanos se convierte en madre por segunda vez ¡Sorpresa!

La criolla celebra un momento muy especial en su amor con el empresario Jason Unanue 

Por

Elvis González
Jueves, 24 de septiembre de 2026 a las 09:59 am
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Migbelis Castellanos se convierte en madre por segunda vez ¡Sorpresa!
Migbelis Castellanos / Cortesía

La animadora, modelo y Miss Venezuela 2013, Migbelis Castellanos, anunció en redes sociales que es madre por segunda vez de una hermosa bebecita llamada Alma.

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Fue a través de Instagram que la criolla de 30 años posteó dos fotografías de la bebecita recién llegada al mundo, recibiendo todo su cariño y amor. 

“Llegó la hermanita de Caden. Alma Unanue nació el 24 de septiembre, 6:59 a.m. y pesó 3 kg 54 g. Con la bendición de Dios, vivimos un trabajo de parto controlado, sano, sin eventualidades y en familia”, es parte del mensaje en Instagram.

La top 10 en Miss Universo 2014 y Nuestra Belleza Latina 2018, extendió palabras de amor a su esposo, el empresario, Jason Unanue, y su familia, por ayudarla en el proceso de parto, en especial para aliviar las duras contracciones.

En sus historias de Instagram, la conductora del show “Desiguales” se mostró más relajada y tranquila tras el parto de la pequeña Alma.

 
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