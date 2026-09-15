Migbelis Castellanos se despide de "Desiguales" a semanas de dar a luz

La conductora, modelo y exreina de belleza venezolana Migbelis Castellanos se despidió el lunes 14 de septiembre del popular show de Univisión “Desiguales”. La zuliana de 31 años se va por varios meses de reposo para dar a luz y cuidar a su hija Alma.

Salida de la presentadora

Migbelis indicó al público, a sus compañeras y al equipo de trabajo que es un cierre de mucha felicidad y amor por la llegada de un nuevo bebé a su vida, como un regalo de Dios.

Además, aseveró que llegarán cosas bellas para su familia, en especial para su primogénito Caden, quien tendrá una hermanita con quien jugar, pasear, hablar, salir y coleccionar momentos de unión.

“Me voy a atender a esta barriga y a esperar el día que dé a luz. Los voy a extrañar, pero los voy a estar viendo todos los días a las 3 de la tarde desde mi casa”, dijo con el humor que la caracteriza.

Castellanos recibió el cariño de todas sus compañeras, en especial de la mexicana Karina Banda, quien le expresó muy sentida que la quiere y le desea siempre éxito y amor en su etapa familiar.

Reposo absoluto

La criolla, ganadora de Nuestra Belleza Latina 2018, se encuentra en la semana 38 de embarazo, por lo que ahora es importante descansar, alimentarse y cuidarse para lo que será la llegada de la bebecita al hogar que ha creado con el empresario Jason Unanue.

“Ya es tiempo de que le baje revoluciones y me pueda quedar en mi casita”, indicó en su perfil de Instagram, tras la despedida del reconocido show que conduce con Adamari López, Amara “La Negra”, Charytín Goyco y Karina Banda.