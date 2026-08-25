Migbelis Castellanos hace duro reclamo en redes sociales: "Salí más estresada"

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La conductora, modelo y exreina de belleza venezolana Migbelis Castellanos hizo un fuerte reclamo en redes sociales por la manera que le alizaron el cabello en Estados Unidos. La zuliana, de 31 años, se mostró muy molesta por asistir a un salón y pagar para que el resultado no fuese el esperado.

Reclamo de Migbelis

Sin tapujos, la Miss Venezuela 2013 y Nuestra Belleza Latina 2018 contó que su cabello desde siempre es de raíz muy fuerte, por lo que el profesional de la belleza que la atienda debe tener una buena técnica para poder alisarlo.

Sin embargo, no se logró, obteniendo un resultado bastante esponjado, con frizz y las puntas abiertas, un desastre para la joven que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo.

“¿Ustedes creen que este es un secado pulido? Acabo de gastar $80 en un secado de pelo que cuando la muchacha empezó a secarme el pelo, yo sabía que iba a estar todo mal. Lo peor, salí de mi casa pensando: ‘Ay, quiero que alguien me seque el cabello para no estresarme’. Y salí más estresada”, expresó.

Buscar ayuda

Aunque la conductora del reconocido show Desiguales, de Univision, no reveló en qué salón de Miami sucedió el mal momento, sí destacó que un profesional de la belleza debe saber cuándo el resultado no será positivo y buscar ayuda en otro compañero más experto.

“Si ves que no lo estás logrando, amiga, ríndase, no pasa nada. Pida ayuda”, finalizó el video.

Tras la publicación, Migbelis posteó un clip en sus historias de Instagram destacando el buen trabajo que hacen las estilistas dominicanas a la hora de secar el cabello y alisar la raíz con fuerza.

“Un secado de cabello dominicano es otro nivel”, destacó Castellanos.