Marie Claire Harp y Migbelis Castellanos se reencontraron en Univisión

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Las conductoras venezolanas Migbelis Castellanos y Marie Claire Harp se reencontraron el viernes 14 de agosto en los pasillos de la cadena Univisión, en Miami, Estados Unidos.

Juntas como en los viejos tiempos

Ambas criollas salieron de las filas del Miss Venezuela 2013, certamen que les sirvió de gran plataforma para darse a conocer y comenzar carrera en la televisión internacional.

Migbelis lo hizo en Miami, Estados Unidos. Mientras, que Marie Claire lo hizo en México, donde participó en “La casa de los famosos” y se ha desempeñado en la conducción de programas deportivos.

Harp, Miss Falcón 2013, estuvo como invitada especial en el show “Desiguales”, ese que Migbelis, Miss Costa Oriental y Miss Venezuela 2013, figura como una de las presentadoras principales.

A través de Instagram, Marie Claire posteó un video del momento exacto que se abrazó e intercambió palabras de cariño con su antigua compañera de certamen.

Muestras de afecto

“Después de cuántos años mi querida Migbelis. Qué increíble verte después de tanto camino recorrido, sueños hechos realidad y una vida llena de historia. Te amo y estoy orgullosa de ti”, escribió Harp.

Castellanos respondió a la publicación de su amiga y compatriota: “Es que te amo con todo mi corazón”, escribió.

El abrazo de ambas muestra la unión y cariño que se tienen desde el Miss Venezuela, y que las dos son un orgullo del talento venezolano en el exterior.