María Conchita Alonso habló del tenso momento que vivió con Meryl Streep

La actriz, cantante y exreina de belleza María Conchita Alonso contó en una reciente entrevista el mal momento que pasó con la reconocida actriz estadounidense Meryl Streep. Fue durante el rodaje de la película “La casa de los espíritus” de 1993, cuando según la artista tuvo una mala actitud con Alonso.

Revelación sin tapujos

Fue en el programa “El gordo y la flaca”, que Alonso habló sin tapujos de como la ganadora del Oscar se portó muy mal en un evento, al punto de recibir un insulto.

“Fue en la premier de una película de ella que se portó muy mal conmigo. Me insultó, aunque no verbalmente... Yo no me merecía eso”, afirmó.

A pesar de las preguntas de los presentadores Lili Estefan y Roberto Hernández para ahondar en lo sucedido, la artista no ofreció más detalles sobre el incidente.

La intérprete de grandes éxitos como “Noche de copas”, habló que uno de sus mejores compañeros en Hollywood fue Arnold Schwarzenegger, con quien hizo pareja en la película “The Running Man”.

Show de María Conchita en Miami

Las declaraciones de la artista se dieron en el marco de su gira de medios para promocionar el show “María Conchita sin vergüenza”, presentado el pasado sábado 19 de septiembre.

Fue una noche inolvidable, llena de música, nostalgia y muchísimo talento, en la que María compartió escenario con Jesús Enrique “Divine”.