Meryl Streep destapa el mal momento que vivió en "El diablo viste a la moda 2"

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El universo de la moda, el cine y los secretos de rodaje vuelve a girar alrededor de Meryl Streep, quien sorprendió al revelar uno de los momentos más tensos que vivió durante la filmación de "El diablo viste a la moda 2".

La actriz, recordada por su icónico papel como Miranda Priestly, abrió una ventana al detrás de cámaras de una de las producciones más comentadas del año.

La secuela, que continúa el legado de la clásica historia del periodismo de moda, ha estado rodeada de expectativas, reencuentros del elenco original y una presión mediática que, según la propia Streep, se sintió intensamente durante el rodaje.

El momento incómodo en "El diablo viste a la moda 2"

En una reciente entrevista, la icónica actriz recordó cuando durante las grabaciones del largometraje, la tensión la sintió en carne viva. Todo ocurrió el día que el equipo de grabación se fue hasta el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York.

En el lugar, grabaron una inolvidable escena de la película, pero, nada fue color de rosa. El diseñador de la producción, Jess Gonchor, narró que, los fans al enterarse de que el elenco estaba en el museo, no tardaron en abarrotar las adyacencias.

Debido a la multitud, la actriz de 76 años no se sintió para nada cómoda, pues, no permitían incluso continuar con la grabación, lo que los llevó a tener serios problemas con la producción.

"Creo que ninguno de nosotros estaba preparado para la avalancha de simpatía y atención que nos rodeó. Necesitábamos barreras policiales y control de multitudes (...) en cierto momento, ¡no paraban de interponerse delante de la cámara!", narró Meryl en Harpers Bazzar.

"Anne Hathaway mantuvo la calma, pero yo estaba muy nerviosa", añadió. No obstante, quien da vida a Andrea Sachs, sufrió una caída mientras miles de fans le tomaban fotos.

El regreso de Miranda Priestly

El regreso de Miranda Priestly no solo implica revivir a uno de los personajes más recordados del cine moderno, sino también sostener el peso cultural que dejó la primera entrega.

Streep ha reconocido en distintas entrevistas que volver a este universo fue tan emocionante como desafiante, especialmente porque el público espera una versión evolucionada del personaje sin perder su esencia dominante.

La película, estrenada el pasado 30 de abril de 2026, ha reunido nuevamente a figuras como Anne Hathaway y Emily Blunt, reforzando la nostalgia y elevando la expectativa global alrededor de la historia.