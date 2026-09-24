Lupita Ferrer regresa a México: "Vengo con un debut"

La actriz venezolana Lupita Ferrer regresa a México para presentar su obra teatral “Los huevos de mi madre”. La artista de 78 años ha estado compartiendo imágenes y ofreciendo entrevistas a diversos medios, hablando de su cariño por el país azteca.

Lupita en su debut en México

Lupita, quien realizó con éxito hace años la telenovela “Rosalinda” junto a Thalía, regresa con felicidad a la tierra donde se consolidó como una actriz profesional y de temple a temprana edad.

En una conversación para el programa “De primera mano”, Ferrer recordó la película que realizó con el fallecido Mario Moreno “Cantinflas” en la época de oro del cine mexicano.

“Hice muchos trabajos en México, incluso una película con Jacqueline Andere; fue increíble. Pero vengo a hacer un debut en el teatro en México con ‘Los huevos de mi madre’. Es una pieza muy creativa, una comedia sobre las relaciones entre la madre y el hijo”, dijo la artista.

Fecha de las funciones

Serán pocas funciones las que realizará la actriz en México:

25 de septiembre: Teatro Tepeyac a las 8:00 PM

27 de septiembre: Teatro Silvia Pinal a las 5:00 PM

3 de octubre: Teatro Fausto Vega (Iztapalapa) a las 6:00 PM

17 de octubre: Forum Cultural Majestic (Tlalnepantla) a las 6:00 PM

En la pieza, la conocida “Reina del drama” estará compartiendo escena con el actor y cantante Fernando Botero.