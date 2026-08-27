Thalía cumplió 55 años: Una de las estrellas latinas más grande y con diminuta cintura

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El miércoles 26 de agosto cumplió 55 años la actriz, cantante y empresaria mexicana Thalía. Una vuelta al sol muy especial para la intérprete al estar rodeada del amor de su compañero, Tommy Mottola, sus hijos, Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, y el apoyo de sus fanáticos.

Muestras de cariño

A través de las redes sociales, la eterna “María la del Barrio” compartió todos los mensajes que recibió por parte de amigos del medio y fanáticos, quienes dejaron volar su imaginación para crear fotografías llenas de magia y mucha diversión.

Uno de los mensajes fue de la reconocida cadena MTV, la cual repasó las canciones más emblemáticas de la artista como “Amor a la mexicana”, “Piel morena”, “A quién le importa”, “No me enseñaste”, “Equivocada”, “Arrasando”, “Entre el amor y una estrella” y “Marimar”.

“FELIZ CUMPLEAÑOS A MI MADRE THALÍA. Mi diosa del pop latino”, escribió MTV en un post de Instagram.

Una larga trayectoria que hace hoy a Thalía una de las artistas más importantes y reconocidas del mundo, en especial en Estados Unidos, donde reside con su familia.

Una cintura inolvidable

En unas imágenes posteadas hace semanas, la cantante presumió el cuerpazo que se gasta, centrándose como siempre en su pequeña cintura, esa de la que durante años la prensa mexicana especuló sobre si se había sacado una costilla para tenerla mucho más diminuta.

El rumor comenzó a circular en los años 90 cuando lanzaba sus primeros álbumes. La prensa hizo crecer la especulación al ver la cintura de Thalía tan pequeñita, asegurando que se había sometido a una cirugía de extracción de costillas flotantes.

La cantante ha hecho bromas en múltiples ocasiones sobre el rumor.