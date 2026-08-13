Thalía presume su cuerpazo en traje de baño a los 54 años

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Thalía es una cantante, actriz, modelo y empresaria mexicana conocida en todo el mundo no solo por su talento, sino también por su gran belleza. Esa belleza quedó en evidencia en sus recientes fotografías de Instagram, al mostrarse con un ajustado traje de baño.

Imágenes de Thalía

El bañador hizo su trabajo de acentuar la silueta de la intérprete de “Marimar”, quien dentro de pocos meses celebrará su cumpleaños número 55.

La publicación sorprendió a sus 22,1 millones de seguidores en Instagram, quienes resaltaron cómo hoy vive su mejor momento al lado de su gran amor Tommy Mottola, y sus hijos, Sabrina Sakaë y Matthew Alexander.

“Coqueteando de nuevo con el gym y me estoy dejando querer”, fue el mensaje de la publicación, que deja en evidencia que para la artista es importante realizar intensas rutinas de ejercicio para mantener su silueta delgada y en forma.

La icónica protagonista de la novela “María la del barrio” posó no solo con un resplandeciente sol, sino también con unos lentes y un llamativo collar de diamantes.

Un nuevo año de vida

Las imágenes mostraron a la perfección los hombros, clavículas y brazos tonificados que se gasta la artista, quien lleva años radicada en Estados Unidos con su familia.

Thalía cumplirá 55 años el próximo 26 de agosto y para ella la edad es solo un número, luciendo siempre impecable en eventos importantes de la música y la televisión.