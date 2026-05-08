Aseguran que Thalía se divorcia de Tommy Mottola, tras 25 años de amor y dos hijos

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El nombre de la cantante, actriz y empresaria Thalía se encuentra en el foco de comentarios tras los reportes de una supuesta separación de su esposo, Tommy Mottola. La información fue difundida por el presentador argentino Javier Ceriani, quien asegura que la pareja atraviesa la “crisis” más profunda de su relación.

A través de su canal de YouTube, Ceriani ofreció detalles sobre la situación de los esposos, quienes el año pasado celebraron 25 años de unión.

La pareja contrajo nupcias el 2 de diciembre del 2000 en una mediática ceremonia en la Catedral de San Patricio, de Nueva York, donde recibieron a familiares, amigos y personalidades del medio.

Distanciamiento y mudanza a Miami

Según las declaraciones del presentador, la intérprete de “Rosalinda” ya no reside en la mansión familiar. Ceriani sostiene que Thalía se mudó a un apartamento en Miami, dejando atrás la residencia en Los Hamptons donde crió a sus hijos, Sabrina y Matthew.

"Thalía ya no está viviendo en Nueva York ni en Los Hamptons. Está en Miami. Hace tiempo me llegó la información de que ella ya le habría pedido el divorcio a Tommy Mottola", afirmó el hombre.

Las fuentes detrás de la revelación

Ceriani fue más allá al revelar que la pareja supuestamente llevaba tiempo durmiendo en habitaciones separadas y que la artista pasaba la mayor parte del día conectada a transmisiones en vivo de TikTok.

El presentador subrayó que considera la información como "casi segura", ya que los detalles provendrían de empleadas de la mansión de la pareja, quienes habrían presenciado el supuesto deterioro del vínculo amoroso.

Hasta el momento, ni la artista mexicana ni su equipo de representación han emitido declaraciones oficiales para confirmar o desmentir las especulaciones.