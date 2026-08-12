Luis Olavarrieta comparte emotivo mensaje por su cumpleaños

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El martes 11 de agosto estuvo de cumpleaños el periodista y presentador venezolano Luis Olavarrieta. Una vuelta al sol cargada de emoción, amor y reflexión sobre los éxitos más importantes de su vida.

La celebración de Luis

A través de Instagram, Luis posteó unas fotografías muy feliz y soplando la vela de su cumpleaños.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el mensaje que dejó escrito, destacando el amor que siente por Venezuela y el dolor de los terremotos, los cuales dejaron tantos muertos, heridos y damnificados.

"Hoy celebro la vida con el corazón puesto en Venezuela. Sé que atraviesan días en los que parece no ser fácil celebrar. Pero he aprendido que agradecer la vida no significa ser indiferente al dolor", escribió.

Sus seguidores llenaron la publicación de mensajes de felicitación y cariño, en especial en este año en el que comenzó su trabajo como ancla en Venevisión junto a Shirley Varnagy.

Amigos y mensajes de amor

Luis celebró un año más de vida rodeado del amor de gente querida, como las actrices Daniela Alvarado y Patricia Schwarzgruber.

Ambas publicaron en redes sociales fotografías al lado de Olavarrieta, celebrando un nuevo año de vida y deseándole mucho éxito en su camino personal y laboral.

“Feliz Cumpleaños amado Luis. Eres una de las cosas más bonitas que me ha regalado la vida en estos últimos años. Que hermoso poder llamarte nuestro amigo. Te amamos”, escribió Daniela.