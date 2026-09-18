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Los Menore3s: El poder de tres voces que conquistan la industria musical

Por

Elvis González
Viernes, 18 de septiembre de 2026 a las 03:10 pm
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En una entrevista exclusiva con Meridiano, la agrupación urbana conversó sobre sus proyectos para el 2027 y de cómo compartieron escenario con la estrella colombiana Karol G 

“El talento musical se hereda y el legado trasciende”, es una frase que le queda perfecta a la agrupación venezolana Los Menore3s, integrada por tres jóvenes artistas conocidos en el medio como Sheba, Nego y Big Bowe.

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Los Menore3s triunfando

 Los tres artistas tienen tiempo trabajando en la industria musical, proviniendo de una de las familias musicales más importantes de Venezuela: Servando y Florentino.

Sebastián “Sheba” Primera es hijo de Servando Primera, Diego “Nego” Primera es hijo de Florentino Primera, y Santiago Beyloune Hiller, “Big Bowe”, es el sobrino de ambos artistas.

Juntos han dado voz a populares canciones, entre ellas su EP llamado “CALLAÍTO SAFARI”, lanzado el 13 de agosto de 2026.

Los tres jóvenes tienen una visión clara: no solo seguir el legado musical familiar, sino también construir el suyo a base de trabajo, dedicación y respeto, compartiendo ya escenario con grandes como Karol G y Rawayana.

Los Menore3s junto a Karol

Hace días, la agrupación protagonizó un gran momento junto a la estrella paisa durante su concierto en el Gillette Stadium de Boston, como parte de su gira “Viajando por el mundo Tropitour”.

Aunque no estuvieron los tres en el show, Sheba y Big Bowe subieron a la tarima para acompañar a Karol en el tema “BbY WOW”, del cual ellos hicieron un trend en TikTok que domina las redes sociales.

Dale clip y disfruta de la entrevista completa

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