Liliana Rodríguez revive la dolorosa ausencia de ‘El Puma’ en su boda

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Liliana Rodríguez volvió a tocar una de las heridas más profundas de su vida familiar. La actriz y cantante venezolana compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado de un video de su boda realizada en 1988.

En Instagram, confesó abiertamente el dolor que sintió al no contar con la presencia de su padre, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, en uno de los días más importantes de su vida.

La artista recordó que su matrimonio ocurrió justo cuando el divorcio entre sus padres atravesaba uno de sus momentos más mediáticos y conflictivos. Según relató, todo se convirtió en un “circo mediático” lleno de opiniones, escándalos y exposición pública que terminó afectándola.

Liliana Rodríguez: "Mi corazón se rompió en mil pedazos"

En su publicación, Liliana Rodríguez explicó que la separación de sus padres la tomó en una etapa emocional muy vulnerable. La actriz confesó que se sentía profundamente unida a su padre y que soñaba con vivir el tradicional momento de ser entregada en el altar por él.

Sin embargo, todo cambió cuando, según contó, José Luis Rodríguez le dijo que no asistiría si su nueva pareja no podía estar presente en la ceremonia. La decisión terminó destruyendo las ilusiones que tenía para ese día.

“Mi corazón se rompió en mil pedazos”, expresó la venezolana al recordar la conversación con su padre en medio del escándalo mediático que rodeaba a la familia Rodríguez Morillo. “Solo quería que mi papá me caminara hasta el altar y me entregara”, escribió Liliana.

Lila Morillo ocupó el lugar más importante de la ceremonia

A pesar del dolor que vivía en ese momento, Rodríguez aseguró que encontró fortaleza en su madre. La cantante contó que fue Lila Morillo quien decidió acompañarla hasta el altar y entregarla durante la ceremonia.

“Mamá me dijo: ‘Hija, yo la camino. Yo te entrego’”, recordó emocionada. Para Liliana, aquel gesto se convirtió en uno de los recuerdos más importantes de su vida, pues sintió que su madre asumió un doble papel en medio de la tormenta familiar que atravesaban.

La publicación generó cientos de reacciones de seguidores y figuras del entretenimiento, quienes destacaron la sinceridad de la actriz y el fuerte vínculo que mantiene con Lila Morillo y su hermana Lilibeth.

La relación entre José Luis Rodríguez y sus hijas Liliana y Lilibeth ha estado marcada por años de distanciamiento, declaraciones públicas y momentos de tensión que incluso han llegado a programas de televisión y redes sociales.

En distintas entrevistas, Liliana ha confesado que durante años sintió abandono emocional por parte de su padre, aunque también ha reconocido que todavía guarda sentimientos profundos hacia él. En 2022 incluso llegó a pedirle perdón públicamente por situaciones del pasado.