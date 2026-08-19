Laura Zapata dedica mensaje a Lila Morillo ¡Dos grandes!

Suscríbete a nuestros canales

El viernes 14 de agosto estuvo de cumpleaños la cantante, actriz y diva de Venezuela, Lila Morillo. Medios y cuentas de farándula informaron de la vuelta al sol de la "Maracucha de Oro", quien arribó a los 86 años.

Mensaje de Laura Zapata a Lila

Lila recibió mensajes de familiares, amigos, fanáticos y hasta de artistas; una de ellas, Laura Zapata, la gran villana de las telenovelas mexicanas.

Fue en un mensaje de Instagram donde la hermana de la actriz y cantante Thalía resaltó lo bien que luce Lila a los 86 años.

"Está divina para esa edad", escribió en un video en el que Morillo y sus famosas hijas, Liliana y Lilibeth, aparecen cantando a todo pulmón el "Cumpleaños Feliz".

Además, Laura dejó colgados múltiples emojis de celebración y pastel.

El mensaje despertó aplausos del público por el reconocimiento entre dos grandes artistas, una de México y otra de Venezuela.

Cumpleaños de Lila

Morillo celebró su vuelta al sol en Miami, Estados Unidos, donde lleva años residenciada con su familia.

Entre los invitados figuraron las cantantes Diveana y Karolina con K, quienes disfrutaron de una fiesta familiar y de mucha música.

Las canciones de Lila se escucharon en la celebración, en la que también recibió con emoción múltiples regalos de los invitados especiales.