Laura Zapata dedica mensaje a Lila Morillo ¡Dos grandes!

El viernes 14 de agosto estuvo de cumpleaños la cantante, actriz y diva de Venezuela, Lila Morillo. Medios y cuentas de farándula informaron de la vuelta al sol de la "Maracucha de Oro", quien arribó a los 86 años.
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Mensaje de Laura Zapata a Lila
Lila recibió mensajes de familiares, amigos, fanáticos y hasta de artistas; una de ellas, Laura Zapata, la gran villana de las telenovelas mexicanas.
Fue en un mensaje de Instagram donde la hermana de la actriz y cantante Thalía resaltó lo bien que luce Lila a los 86 años.
"Está divina para esa edad", escribió en un video en el que Morillo y sus famosas hijas, Liliana y Lilibeth, aparecen cantando a todo pulmón el "Cumpleaños Feliz".
Además, Laura dejó colgados múltiples emojis de celebración y pastel.
El mensaje despertó aplausos del público por el reconocimiento entre dos grandes artistas, una de México y otra de Venezuela.
Cumpleaños de Lila
Morillo celebró su vuelta al sol en Miami, Estados Unidos, donde lleva años residenciada con su familia.
Entre los invitados figuraron las cantantes Diveana y Karolina con K, quienes disfrutaron de una fiesta familiar y de mucha música.
Las canciones de Lila se escucharon en la celebración, en la que también recibió con emoción múltiples regalos de los invitados especiales.