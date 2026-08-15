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Lila Morillo celebró a todo dar su cumpleaños número 86 en Miami

La artista se mostró muy agradecida con Dios por un año más de vida y darle mucha salud 

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Elvis González
Sabado, 15 de agosto de 2026 a las 10:12 am
Lila Morillo celebró a todo dar su cumpleaños número 86 en Miami
Lila Morillo / Cortesía
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El viernes 14 de agosto celebró su cumpleaños Lila Morillo, la gran diva de Venezuela. Una vuelta al sol que la zuliana festejó en la compañía de familiares y amigos cercanos.

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Celebración familiar

En las redes sociales corren imágenes y videos del bonche que realizaron sus hijas, Liliana y Lilibeth, junto a su nieta, Galilea López.

Madre e hijas se unieron en un hermoso canto de cumpleaños, que mostró la vitalidad y energía que conserva la conocida "Reina del Cocotero".

Lila posó muy activa y elegante con las personas presentes en su residencia de Miami, para festejarle un año más de vida.

Entre las invitadas figuraron las cantantes, Diveana y Karolina con K, Esta última dedicó unas palabras de profundo respeto a la artista, a quien calificó como una gran amiga e incluso una figura materna.

“Gracias Dios por la dicha de tener a nuestra Lila tan hermosa y saludable. Llena de tanto carisma y tantas anécdotas y maestra del arte. Gracias Dios por este honor”, escribió la merenguera.

Obsequios y música

Liliana, la hija mayor de Morillo, mostró los regalos que recibió su madre por parte de los invitados.

Una mesa completa llena de obsequios y presentes que la intérprete de “La jaula de oro”, abrió con gran emoción y muchas sonrisas.

La música de Lila fue la gran protagonista de su fiesta de cumpleaños, cantando a todo pulmón con sus dos hijas e invitados.

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