Lady Di Mosquera entra en la semana clave de Miss Grand International 2026

La Miss Grand Venezuela 2026, Lady Di Mosquera, entra en la semana final del certamen Miss Grand International en Tailandia. Tras semanas de competencias, actividades y visitas por diversos lugares de Bangkok, la morena debe enfrentar la preliminar, el traje típico y la noche final.

La gran preliminar

En Tailandia ya se encuentran Osmel Sousa y Esteban Velásquez para darle los últimos consejos previos a la gran preliminar del miércoles 7 de octubre, mismo día en el que Lady deberá presentar el traje típico en el MGI Hall de Bangkok.

La morena arribó al país asiático hace semanas, llevándose todas las miradas por su porte, carisma, belleza y entrega en cada salida.

Páginas especializadas en misses la ven como una de las más favoritas para llevarse la corona dorada. Sin embargo, la preliminar será determinante para consolidarse en la noche final del sábado 10 de octubre.

Lady enfrentará en la preliminar la salida en traje de baño y de gala, teniendo varias opciones de vestidos de diseñadores como Nidal Nouaihed y el filipino Leo Almodal.

Durante la entrevista con el jurado, realizada el domingo 4 de octubre, la comunicadora se mostró tranquila hablando de su vida, experiencia, y dejando claro que, aunque su inglés no es el mejor, sigue aprendiendo cada día para dar una buena representación de Venezuela.