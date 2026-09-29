Lady Di Mosquera arrasa en el desfile de traje de baño del Miss Grand internacional 2026

Lady Di Mosquera sacó toda su fuerza y artillería en la competencia de traje de baño del Miss Grand Internacional 2026. La criolla deslumbró con un bañador de dos piezas en color amarillo, cola alta y un cuerpazo esbelto que dejó al público impactado.

Impacto de Venezuela

La competencia se realizó el lunes 28 de septiembre en el Lebua At State Tower, de Bangkok, Tailandia, donde Mosquera fue una de las últimas en salir a escena, pero estando de primera en la coreografía grupal de opening.

Para el desfile en traje de baño, Lady contó con la preparación de Adrián Barret, reconocido entrenador físico que la ayudó a tonificar cada parte de su cuerpo con ejercicios y buena alimentación.

El escenario incluyó largas escaleras, las cuales la modelo y comunicadora de 26 años supo cómo manejar con mucha actitud y sin ver al piso, dejando claro cómo las reinas venezolanas se preparan para enfrentar la pasarela.

Lady Di preparada

Fue a través del canal GrandTV de YouTube que se pudo apreciar la gala, en la que Venezuela figura como la mejor para muchos portales de belleza internacionales como Sash Factor Internacional, Missosology King, Paraíso de Reinas, entre otros.

El desfile sirvió para que la larense mostrara que fueron meses de entrenamiento, disciplina, dedicación y que todo está fríamente calculado para la competencia en la que busca la segunda corona para el país.