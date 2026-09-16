La Divina Pastora tendrá nuevo look y este estilista venezolano es el encargado

La Divina Pastora volverá a lucir un peinado realizado por Giovanni Laguna durante su tradicional procesión de 2027. El estilista venezolano confirmó que recibió nuevamente la responsabilidad de arreglar la cabellera de la imagen para su visita número 169 a Barquisimeto.

Laguna expresó que, esta designación, representa mucho más que un trabajo dentro de su trayectoria profesional. La noticia fue compartida por el mismo estilista a través de sus redes sociales, donde expresó la emoción que sintió al tener nuevamente esta oportunidad.

Giovanni Laguna feliz por peinar a la Divina Pastora

“Cuando me dieron esta noticia no sabía si reír o llorar de alegría. Tocarla a ella siempre será una bendición para mi vida. Esta es mi 3ra oportunidad”, escribió el estilista, quien además aseguró que siempre pedirá que les crezca el cabello a las mujeres que ha tenido la oportunidad de tocar profesionalmente.

“Por alguna razón la peino cuando más la necesito”, añadió Giovanni. Entre tanto, el ex de Franklin Salomón indicó que, crear un look para la virgen es “parte de una tradición que vive en el corazón de millones de venezolanos”.

Una tradición que Laguna ya conoce de cerca

El vínculo entre Giovanni Laguna y la Divina Pastora no es nuevo. Su primera oportunidad llegó en 2018, cuando fue seleccionado para encargarse del cabello de la imagen durante la visita 162.

En aquella ocasión, el estilista manifestó públicamente la emoción que significaba para él asumir el trabajo y se definió como un devoto de la patrona de los larenses. Al finalizar la procesión, incluso caminó junto a la imagen durante su llegada a la Catedral Metropolitana de Barquisimeto.

Un año después volvió a recibir la responsabilidad, por lo que la procesión de 2027 marcará su tercera participación en el arreglo de la Divina Pastora. Para Laguna, este regreso tiene además un componente espiritual que ha estado presente desde su primera colaboración.

¿Quién es Giovanni Laguna?

Nacido en Churuguara, estado Falcón, y criado en buena parte de su vida en Barquisimeto, Giovanni Laguna ha desarrollado una carrera como estilista, maquillador y consultor de imagen.

Durante más de una década estuvo vinculado a la Organización Miss Venezuela y ha trabajado con reinas de belleza, figuras del entretenimiento y proyectos internacionales relacionados con la moda y los certámenes.