La Concha Acústica de Bello Monte vibrará con el rock sinfónico de Saga

En una visita a nuestro Bloque Dearmas, la directiva de la productora Showtime Productions, ofreció detalles sobre el concierto de la banda canadiense Saga, quien llegará al país por sexta vez para inundar de rock a los caraqueños, y esta vez será en la Concha Acústica de Bello Monte en Caracas. En esta oportunidad, será bajo el título de In Never Ends Tour, nombre de su gira internacional de 2024, y las entradas ya están a la venta en la plataforma de Maketicket.com.ve.

"Saga es la banda canadiense más importante que ha existido en la historia del rock sinfónico allá en Canadá, grupo exitosísimo que estuvo en Venezuela y su última vez fue en el 2009. Cada una de sus visitas ha sido un llenazo y de alguna manera nosotros veníamos trabajando este show desde octubre del año pasado, logramos agarrar la gira que estaba por Estados Unidos y pudimos concretar esta presentación en Venezuela", dijo Tomás Medina.

Entre tanto, Medina expresó su emoción por la receptividad que ha tenido el público con el show. "Sentimos que va a ser una noche extraordinaria y agradable porque es un show donde ellos se pasean por todos sus éxitos y pues hay una afición en Venezuela muy, muy grande por Saga y las nuevas generaciones también se van plegando van transmitiéndole la música que escuchan a sus hijos", agregó.

El evento arranca a las ocho de la noche, pero será desde las cinco de la tarde que un DJ amenice la estancia de los fanáticos mientras se sube al escenario la esperada banda, para interpretar temas como Don’t Be Late y Wind Him Up en un concierto que durará una dos horas apróximadamente. Michael Sadler (voz), Jim Chrichton (bajo y teclados) y Ian Crichton (guitarra), integrantes originales de Saga, vendrán acompañados del tecladista Jim Gilmour, quien se unió a la banda en 1979 y el baterista Mike Thorne, miembro del grupo desde 1986.

La historia de Saga en Venezuela ocupa un destacado lugar entre las formaciones internacionales de más amplio arraigo. En lo que fue la primera de sus cinco visitas hechas hasta ahora, actuó en dos conciertos, que tuvieron lugar en el Poliedro de Caracas los días 12 y 15 de abril de 1982. Ambos transcurrieron con llenos totales de una concurrencia delirante que con vítores y aplausos premió todas y cada una de sus interpretaciones.

Al mismo escenario de La Rinconada regresó en 1984 (15 y 16 de marzo) y 1988 (15 de abril). Ya con el nuevo siglo, vino para la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño el 30 de mayo de 2001 y finalmente al Anfiteatro del Centro Sambil Caracas, el 12 de noviembre de 2009.

Ahora, 14 años después de esa última visita, Showtime Productions aceita su poderosa maquinaria organizativa para lo que será, sin ninguna duda, todo un acontecimiento: el regreso por sexta vez de una de las bandas de rock que estremece al mundo: Saga.