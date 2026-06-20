“La Casita de Benito” llegó a Caracas: así se vive esta experiencia en el CCCT

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“La Casita de Benito: Debí tirar más fotos experience” aterrizó en Caracas con una propuesta inmersiva inspirada en el universo visual de Bad Bunny, transformando la Terraza del CCCT en un recorrido lleno de estética, música y espacios diseñados para la interacción del público.

La experiencia, que ya ha pasado por ciudades como Maturín, Lechería y Puerto Ordaz, llegó a la capital del país con la promesa de convertirse en un punto de encuentro para fanáticos, creadores de contenido y amantes de las experiencias sensoriales.

Un universo inspirado en la estética de Bad Bunny

El proyecto recrea escenarios basados en la identidad visual del artista puertorriqueño, especialmente en la narrativa estética asociada a su álbum “Debí tirar más fotos”, donde lo cotidiano se mezcla con lo simbólico y lo nostálgico.

Según la producción a cargo de la empresa venezolana Utilerías, la idea es trasladar al público a un entorno que no solo se recorre, sino que se vive, con espacios diseñados para la interacción constante y la creación de contenido digital.

El montaje estará instalado en la terraza del CCCT hasta el domingo 21 de junio de 2026 para que los asistentes puedan recorrer distintas estaciones temáticas que recrean elementos visuales del artista, en un formato pensado para fluir como una experiencia continua.

Uno de los mayores atractivos de la experiencia son sus zonas temáticas, que han generado curiosidad entre los fanáticos desde su paso por otras ciudades del país.

Entre ellas destacan “La Piragua”, “La Barbería” y el icónico “Sapo Concho”, elementos que se han convertido en parte del imaginario visual del evento y que funcionan como escenarios ideales para fotografías, videos y dinámicas interactivas.

La experiencia pensada para redes sociales

El formato del evento incluye una dinámica de siete funciones por hora, diseñada para garantizar el acceso continuo del público y evitar aglomeraciones dentro del recorrido.

Además del recorrido principal, los visitantes podrán participar en actividades como trivias, concursos de baile y dinámicas interactivas junto a marcas aliadas.

También se habilitarán zonas gastronómicas y espacios comerciales, reforzando la idea de un evento integral donde el entretenimiento se mezcla con el consumo experiencial.

Horarios y entradas

“La Casita de Benito” estará abierta al público en un horario comprendido entre las 4:00 de la tarde y las 11:00 de la noche, durante los días programados en la capital.

Las entradas tendrán un costo aproximado de 10 dólares, calculados según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), y podrán adquirirse a través de los canales oficiales de la productora encargada del montaje.

Dentro de la experiencia hay una tienda en la que puedes comprar piezas alusivas a la ocasión. Las gorras, tazas y coolers tienen un valor de $10, mientras que las franelas van desde los $15. También podrás conseguir llaveros en $4, pulseras en $3 y vasos personalizables en $6.