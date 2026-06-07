Caracas se prepara para recibir “La Casita” de Bad Bunny

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Después de su éxito en Lechería, Maturín y Puerto Ordaz, “La Casita de Benito: Debí tirar más fotos Experience” llega a Caracas del 19 al 21 de junio en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT).

Los caraqueños podrán disfrutar de la experiencia bajo un concepto de la firma local Utilerías, que usó todo el arte visual del artista de su última gira para recrear un escenario lo más apegado a la realidad.

El espacio se transformará para evocar toda la energía de Bad Bunny, así como el disfrute de toda su fanaticada y de cualquier persona que desee ser parte de un evento temático poco visto en la ciudad capital.

Detalles de “La Casita” inmersiva

Las personas contarán con espacios temáticos como La Piragua, La Barbería y El Sapo Concho, diseñados para capturar los mejores momentos y crear contenido. De acuerdo con sus organizadores, el evento busca ofrecer una propuesta de entretenimiento inmersiva que conecte con el impacto cultural que ha generado el artista puertorriqueño en América Latina y otras regiones del mundo.

Para evitar aglomeraciones, han preparado un cronograma que se organizará bajo un esquema de siete turnos por cada hora, para así hacer todo más fluido.

El recorrido temático no es la única actividad para los asistentes. Además, podrán participar en trivias, concursos de baile y actividades interactivas organizadas por marcas aliadas. El evento también contará con una zona gastronómica y espacios comerciales.