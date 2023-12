Kate Del Castillo ¿pasó por quirófano? Mira su cambio de look

La actriz mexicana, Kate del Castillo, quiso compartir con sus fans cómo se ha transformado para su nuevo trabajo y cómo su clásico cabello negro ahora luce irreconocible con reflejos grises, "Nuevo trabajo, nuevo look #silverhair", escribió la protagonista de La Reina del Sur, quien es una defensora de la belleza natural, en la publicación. Estamos acostumbrados a ver a Del Castillo con el cabello negro o castaño chocolate. Aunque desde hace un tiempo ha optado por hacer reflejos en su cabello para lucir diferente.



En las imágenes se puede ver que todavía esta en proceso de decoloración y algunas otras fotos brindando con su estilista, si bien muchas mujeres prefieren disimular sus canas, Kate del Castillo reinventó su look con color que las acentúa. Tras su cumpleaños el pasado mes de octubre quizás la reconocida actriz se quiso hacer un cambio de look o tal vez sea que esta trabajando en alguna nueva serie o película. La artista no dio mas detalles del drástico cambio.

Las canas, plateadas o canas es una tendencia que siguen las mujeres de mayor edad que quieren hacer la transición a su color natural porque ya tienen canas en la raíz, así como otras que quieran probar otro tonos para verse diferente.

En los comentarios de la publicación, se encuentran diversos mensajes, desde quienes la acusaban de verse mayor, hasta quienes dudaban de su nuevo look y querían saber más sobre el proyecto. No conocemos los detalles de este nuevo trabajo, pero la popular Reina Del Sur a pesar de los años luce impactante.