Julio Iglesias demanda a medio español por los duros señalamientos de abusos sexuales

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El cantante español Julio Iglesias se mantiene fuerte y firme en limpiar su nombre, tomando acciones legales en contra de El Diario, un medio de comunicación digital de España.

Demanda de Julio

El intérprete asegura que el medio elaboró un trabajo especial en su contra resaltando supuestos actos de abusos sexuales que él “habría” cometido en contra de dos exempleadas que trabajaban en su residencia de Repúblico Dominicana.

La situación comenzó el pasado lunes 12 de enero cuando El Diario junto a Univisión lanzó en YouTube un documental llamado “Detrás del paraíso: Dos mujeres acusan a Julio Iglesia de agresiones sexuales”, el cual recopila los testimonios de las supuestas víctimas.

En el material, las mujeres aseguraron haber sido objeto de penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales, entre otras agresiones físicas y psicológicas, por parte del intérprete de "Spanish Girl".

El documental cobró fuerza en los medios con una ola de fuertes comentarios en contra de Iglesias, quien en su momento salió en su defensa asegurando que tomaría acciones legales.

Pedido de Julio

Iglesias en la denuncia señala al director y a cuatros periodistas de El Diario por las acusaciones, pidiendo que rectifiquen por toda la información ofrecida en el material audiovisual, y que sean eliminadas de las plataformas digitales.

En un artículo de EFE destacaron que los demandados rechazan retractarse de pedir disculpas y borrar todo, por lo que las autoridades del artista aprietan para lograr ganar la demanda.

“El medio no se limitó a dar cuenta de la presentación de la denuncia, sino que difundió los hechos denunciados como reales, incluso haciendo un montaje con actrices profesionales”, dice parte de la denuncia de Julio.