Irene Esser habló por primera vez de su relación con el exfutbolista Iker Casillas

La actriz y Miss Venezuela 2011, Irene Esser, habló en una reciente entrevista sobre su relación con el exfutbolista español Iker Casillas. Tras rumores y fotografías juntos, finalmente la también modelo se sinceró sobre su amor, asegurando que se encuentra “muy feliz”.

Declaraciones de Irene Esser

En un video posteado por ¡HOLA!, la oriunda del estado Sucre habló del amor que tiene con el exdeportista de 45 años, quien en el pasado sostuvo una larga relación con la presentadora Sara Carbonero.

“Mi vida personal me gusta tenerla muy privada y guardadita. Yo estoy muy feliz y he salido de la oscuridad. Es bonito, es muy lindo”, comentó ante las preguntas de los periodistas sobre su romance con Casillas.

Esser, quien fue segunda finalista del Miss Universo 2012, reconoció que su amor con Iker aún se encuentra en una etapa de conocerse, compartir tiempo juntos y descubrir el carácter y los gustos de cada uno.

Además, fue bastante sincera cuando los periodistas le preguntaron si tiene algún conocimiento de fútbol: “Yo de eso no tengo nada de idea”.

Amor en el aire

Las declaraciones de la artista circulan en los medios y redes sociales, con la esperanza de que próximamente ambos ya hagan pública su relación.

Hace semanas, ¡HOLA! también había informado que Irene compartía con el entorno de Iker, al punto de que todos ya habrían degustado arepas, platillo tradicional de Venezuela.