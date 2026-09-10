Hija de Mónica Spear protagoniza un emotivo reencuentro con los hijos de Flavia Gleske

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En su llegada a Venezuela, Maya Berry Spear, hija de la inolvidable Mónica Spear, tuvo un hermoso reencuentro con Allison y Allan, sus amigos de infancia e hijos de la actriz venezolana, Flavia Gleske.

El momento quedó registrado en redes sociales y el detalle que lo hizo aún más especiales es que los jovencitos recrearon una fotografía de cuando eran pequeños, demostrando que su vínculo permanece intacto a pesar del paso de los años.

El amor de amigos continúa

La encargada de compartir el emotivo recuerdo fue Flavia Gleske, quien publicó en Instagram una imagen en la que aparecen Maya junto a sus hijos, Allison y Allan Gleske, sonrientes y compartiendo nuevamente como lo hacían durante su infancia.

“De esos momentos inolvidables que se repiten después de muchos años”, escribió la actriz al acompañar las fotografías.

En cuanto a la posibilidad de haber compartido con Maya, Gleske añadió: “Gracias a sus padres que hicieron esto posible @spearmootz y @danielabueno_ Mis 3 chiquitos ya no tan chiquitos!!! Los amo y que se repita”.

Una amistad que nació entre las cámaras

El reencuentro tiene detrás una historia que comenzó mucho antes de que los jóvenes fueran adultos. Flavia y Mónica construyeron una amistad durante sus años de trabajo en la pantalla chica.

Ambas coincidieron en producciones como “El Desprecio” y posteriormente en “Mi prima Ciela”, telenovela de RCTV estrenada en 2007 y que tuvo a Spear como protagonista y a Flavia entre sus figuras principales.

Aquella relación profesional terminó convirtiéndose en un lazo personal que trascendió los sets de grabación. El cariño entre las actrices también alcanzó a sus hijos, quienes compartieron diferentes etapas de su niñez.

Maya Berry Spear mantiene vivo el recuerdo de su madre

Maya Berry Spear es la única hija de Mónica Spear y Thomas Henry Berry. La joven nació en 2008 y tenía apenas cinco años cuando sus padres fueron asesinados en Venezuela, el 6 de enero de 2014, durante un hecho de violencia ocurrido en la autopista Valencia-Puerto Cabello.

Desde entonces, la joven ha crecido lejos de los reflectores que acompañaron la carrera de su madre, aunque su historia continúa despertando interés entre los seguidores de la recordada actriz venezolana.