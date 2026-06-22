Hija de Gaby Espino dedica emotivo mensaje a sus dos padres

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La celebración del Día del Padre fue muy emotiva para Oriana Lander, la hija de la actriz y empresaria venezolana Gaby Espino. La jovencita tiene dos hombres que han marcado su vida, su padre biológico, Cristóbal Lander, y el de la vida, Jencarlos Canela.

Mensaje de Oriana Lander

A través de Instagram la jovencita resaltó el profundo cariño, respeto y amor que siente por ambos por haberla cuidado en cada etapa de su vida.

Lander que próximamente cumplirá 18 añitos y comenzará la etapa universitaria, utilizó sus historias de Instagram para postear una imagen posando muy sonriente con ambos.

"Feliz Día del Padre a los mejores dos papás. Qué suerte tengo de crecer con tanto amor. Los amo”, escribió para resaltar el profundo respeto que siente por ellos.

Recordemos, que Jencarlos llegó cuando ella estaba muy pequeñita creando una conexión única, que aún se mantiene, a pesar de su separación de Gaby Espino.

El artista de raíces cubanas tiene un hijo con la venezolana que lleva por nombre Nickolas, quien se graduó recientemente.

Celebración en Caracas

La primogénita de Gaby y Cristóbal se encuentra desde hace días en Caracas para celebrar el Día del Padre, al lado de su progenitor.

El actor y exparticipante del Míster Venezuela posteó en redes una fotografía familiar, de todos los primos reunidos con su madre.