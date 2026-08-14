Henrys Silva le dice adiós a Venevisión, tras 15 años de trabajo y entrega

Suscríbete a nuestros canales

Tras múltiples rumores y especulaciones en los medios, el animador, cantante y médico venezolano Henrys Silva confirmó su salida de Venevisión, tras 15 años de trabajo y estando al frente del imbatible “Súper Sábado Sensacional”.

La noticia de la renuncia había corrido desde hace meses en las redes sociales, cuando la reconocida columna Chepa Candela fue la primera en revelar la información, que hoy es confirmada por el ganador del reality "Yo sí canto".

El comunicado de Henrys

Fue a través de su perfil oficial de Instagram que el médico lanzó un comunicado informando sobre el cierre de una gran etapa en Venevisión, siendo el quinto conductor de “Súper Sábado Sensacional”, tras Amador Bendayán, Gilberto Correa, Daniel Sarcos y Leonardo Villalobos.

Destacó que el canal de La Colina fue por varios años su casa, escuela, pantalla y escenario donde desarrolló su carrera.

“Agradecer profundamente lo vivido es la mejor despedida. Ha sido un verdadero privilegio formar parte de esta historia imborrable, acompañando 15 de los 50 años de Súper Sábado Sensacional, un ícono de la televisión y el entretenimiento en Venezuela”, escribió.

Recuerdos imborrables

Silva aseveró irse con los mejores recuerdos, el cariño de su equipo de producción, la fiel sintonía de Venezuela y entregado el cuerpo y alma en cada momento de la conducción.

Finalizó el comunicado oficial destacando que ahora comienza un camino en otro espacio televisivo, del cual no reveló detalles.