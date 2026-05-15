Henrys Silva estaría listo para "mudarse" de canal

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El animador, cantante y médico venezolano, Henrys Silva, estaría listo para cerrar un ciclo laboral en el imbatible “Súper Sábado Sensacional” de Venevisión.

Información de Chepa Candela

Los rumores cobraron fuerza el lunes 11 de mayo, cuando la reconocida columna de entretenimiento Chepa Candela informó en Instagram que el ganador de “Yo sí canto” cerraría su etapa con el canal de La Colina, con el objetivo de “instalarse” de lleno en Venezolana de Televisión (VTV).

“Muchos dan por hecho de que bajará la Colina para instalarse en los lares de Los Ruices, donde tiene una propuesta de venezolana de TV, con cuya directiva se reunió días atrás y en la que le ofrecieron un programa de variedades con frecuencia semanal”, detalló Chepa.

La supuesta desvinculación de Silva con Venevisión, se daría tras años de trabajo al frente del maratónico sabatino en eventos especiales del Miss Venezuela, animación de La Feria Internacional de San Sebastián, “Yo sí canto: La Academia”, entre otros proyectos.

Nuevas oportunidades

Chepa aseguró que el nuevo proyecto del galeno sería un programa semanal de corte musical.

Vale la pena destacar que desde el año 2024 corren versiones sobre un posible cambio de planta televisiva para el animador, de hecho, una de ellas apuntaba a que se incorporaría a las filas del canal 2 TVES.