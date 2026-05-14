Finalista del Miss Venezuela ocultó su embarazo

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Por nueve meses, la segunda finalista del Miss Venezuela 2017, Megan Alexandra Beci, ocultó su embarazo en redes sociales y mantuvo en privado su proceso hasta ahora.

Todo surgió después de un rumor que apareció luego de que un fanático la viera en persona y se percatara de una pancita pronunciada. Sin embargo, en redes sociales, la modelo fue precavida al no publicar fotografías con su barriguita de embarazada.

¡El bebé ya nació!

Tras la noticia, a través de sus historias de Instagram, Megan Beci no tuvo remedio e hizo públicas imágenes de su proceso. En la primera, muestra el biberón del bebé sobre una mesa, anunciando que ya había nacido la criatura. Además, acompañó la noticia con otras dos postales de ella encinta.

“Aquí estaba a dos días de conocerte”, escribió en la foto frente al espejo. Por último, posteó una en la playa sin agregar comentarios.

La finalista del Miss Venezuela no compartió el sexo ni la fecha del nacimiento, manteniendo en privado su vida. Después del certamen nacional, la exreina se alejó de los reflectores; incluso mantiene su cuenta de Instagram privada.

Megan Alexandra Beci en el Miss Venezuela

Su participación en el concurso nacional fue destacada por su atractiva belleza física, postura, pasarela y una estatura de 1.80 metros que la hacía sobresalir del resto. Beci participó en 2017, el mismo año en que se coronó Sthefany Gutiérrez. La rubia, a pesar de quedar en el cuadro final, no logró llevarse la preciada corona de Miss Venezuela, quedando como segunda finalista.