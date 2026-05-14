Scarlet Ortiz puso en su sitio a querida actriz: "Le metiste la lengua a mi marido"

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La actriz venezolana Scarlet Ortiz relató, sin pelos en la lengua, la experiencia que vivió junto a su pareja, Yul Bürkle, cuando una reconocida colega sobrepasó los límites de la actuación.

En una visita al pódcast Dime la neta, la criolla compartió uno de los momentos más incómodos que le ha tocado vivir. Todo se remonta a cuando la pareja estaba en las grabaciones de Secreto de amor, en la ciudad de Miami. Una noche cualquiera, disfrutando de un episodio, vio cómo la coestrella del actor le introdujo la lengua en la boca de su pareja.

Scarlett Ortiz confrontó a la actriz en el salón de maquillaje: “Le metiste la lengua a mi marido”, soltó. Sin embargo, la mujer aseguró que se trataba de “un truco para que la gente creyera”.

¿Quién fue la provocadora?

La responsable de la discordia fue la querida colombiana Aura Cristina Geithner, quien compartió créditos en la producción internacional. La escena se desarrolló en un momento de intimidad de los personajes dentro de una piscina, cuando Geithner posó su lengua dentro de la boca de Yul Bürkle.

La protagonista de Mis 3 hermanas reconoció no solo la belleza física de su colega, sino también el afecto que le tiene. Después de este incidente, no se reportaron más momentos incómodos entre los actores.