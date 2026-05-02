Scarlet Ortiz rechazó participar en un reality y aquí la razón

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El rechazo en la participación de un reality fue la decisión que tomó la actriz venezolana Scarlet Ortiz. En una reciente entrevista la artista de 52 años, fue muy clara en exponer las razones que la llevaron a declinar la propuesta a la primera llamada.

Scarlet dijo NO

Aunque la exreina de belleza no reveló si fue de “La casa de los famosos” de quienes recibió el llamado de participación, aseguró que su tranquilidad y paz mental no lo puede negociar ni por el precio más alto.

“Me han ofrecido entrar a un reality, pero mi respuesta es un rotundo NO. No arriesgaría mi salud mental, física, ni de pareja. Son experimentos psicológicos que te pueden volver loco”, destacó.

Adriana D’Onghia quien la estaba entrevistado, recalcó que el encierro en una casa y siendo grabada 24/7 puede ser un proceso muy difícil para los participantes, a lo que Ortiz respondió “Absolutamente sí”.

Sin juzgar a nadie

La venezolana resaltó que las producciones pagan muy bien por la participación y que jamás crítica a sus colegas actores que toman la decisión de entrar a realities.

“Los felicito a todos y que chévere que lo hacen, pero yo no me siento capaz. Me costaría demasiado realizarlo, ojo lo digo hoy, mañana no lo sé”, comentó.

Recordemos que Ortiz estuvo hace algunos años en el reality “Rica, famosa, latina”, en el que sostuvo altercados con Sandra Vidal, Mimí Lazo y Luzelba Mansour.