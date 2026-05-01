Scarlet Ortiz y Yul Burkle hablan sobre su relación de 26 años ¿Se casarán?

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Scarlet Ortiz y Yul Burkle son unas de las parejas más estables y duraderas de la industria del entretenimiento venezolano. 26 años en pareja, una hija llamada Bárbara y un hogar en Miami, los hace inseparables, así lo han revelado en redes sociales.

Mensajes de amor

La mañana de este viernes 1 de mayo la pareja ha compartido en redes sociales imágenes de los momentos más felices que han vivido a lo largo de su relación.

Bailando, en la playa, en su casa, besándose, comiendo, en Navidad y viajando, son algunos de los momentos que ambos han compartido, y que han servido para fortalecer su relación mucho más.

El post en Instagram fue acompañado con un bonito mensaje de respeto, entendimiento y que no buscan ser la pareja perfecta.

“Él, yo y el tiempo. No se trata de ser perfectos, se trata de “ser” como realmente eres con tu pareja, con los cambios mentales, físicos, espirituales, sociales y emocionales. Es escogerse todos los días, aunque no todos los días se quiere igual. 26 y contando”, escribió Ortiz.

“Y emocionado de seguir creando momentos, historias y alegrías junto a ti. CARAOTICA”, respondió el actor a la publicación de su pareja, amiga, compañera y madre de su hija.

¿Habrá boda?

La pareja de actores venezolanos reveló hace semanas en una entrevista, que tienen planes de casarse tras 26 años juntos.

Fue en una conversación con Viviana Gibelli que ambos revelaron que han pensado en formalizar su unión por cuestiones legales y logísticas en Estados Unidos, sin revelar fecha o lugar.