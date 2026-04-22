Scarlet Ortiz engañó a todos con un falso cambio de look

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Scarlet Ortiz es un torrente de diversión, espontaneidad y frescura, así lo demostró en un video de Instagram de un supuesto cambio de look. La belleza aparecía en el clip riendo con el cabello claro, corto y flequillo, que despertó muchos comentarios.

Scarlet con flequillo

Sin embargo, todo se trató de una equivocación como parte del nuevo personaje que realiza la artista, en una película que lleva por nombre “Fabulosos 40”.

El proyecto exige a Scarlet estar totalmente diferente en el peinado, recurriendo a una peluca para poder lograr la fuerza del personaje que tiene, del cual solo se conocen el nombre, Lili.

En Instagram la exparticipante del Miss Venezuela, ha mostrado un poco de las grabaciones luciendo muy elegante con el look y un vestido en azul, demostrando la emoción por un nuevo proyecto en su amplia carrera en la actuación.

El proyecto cinematográfico es grabado en República Dominicana, donde la criolla ha pasado momentos increíbles, disfrutando de los paisajes y lugares.

Gran belleza

Desde que Scarlet participó en el Miss Venezuela ha llevado su cabello largo y muy negro, look que hasta hoy la acompaña.

Su belleza ha brillado en múltiples producciones, una de ellas su corta aparición en la novela colombiana “Yo soy Betty la fea”, interpretando a una guapa Alejandra Sing.