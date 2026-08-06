Gilberto Correa furioso tras sentencia a favor de la persona que "atentó" contra él

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El animador Gilberto Correo expresó en su perfil oficial de Instagram su molestia ante la decisión dictada por las autoridades venezolanas, respecto a la persona que acusa de haber atentado contra su vida. El también locutor y anfitrión por muchos años del Miss Venezuela, calificó la sentencia como una verdadera “burla”.

El comunicado del presentador

En el mensaje, el exconductor de “Súper Sábado Sensacional”, informó que permaneció todo el día en los tribunales esperando una sentencia “justa” para quien fuera su enfermera y excuidadora, a quien acusa por los delitos de tentativa de homicidio intencional y privación ilegítima de libertad.

Sin embargo, el resultado no fue lo que él ni sus allegados esperaban, ya que la mujer recibió por parte de las autoridades nacionales la liberación.

Fue en mayo del 2022 que Correa tomó acciones legales en el Ministerio Público en contra de Mariana Tania Giammarco Yanni. En su momento, expresó que la mujer manipulaba su tratamiento médico, ocasionándole graves daños de salud.

Anuncio de rueda de prensa

“Me tuvieron desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. solo para otorgarle LIBERTAD PLENA a la persona que atentó contra mi vida”, escribió Gilberto.

Asimismo, Correo, expareja de la locutora Raquel Lares, adelantó que próximamente ofrecerá detalles de la situación y que tiene planeado ofrecer una rueda de prensa lo más pronto posible.

“Atentos a mis redes. La verdad va a salir a la luz”, concluyó el zuliano, de 83 años.