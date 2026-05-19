Henrys Silva conmueve en redes sociales al mostrar su faceta más espiritual

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El animador, cantante y Médico venezolano Henrys Silva fue captado alabando a Dios en un video. El clip despertó diversas opiniones del público sobre la fe cristiana del exconductor de “Súper Sábado Sensacional”.

Devoción a Dios

En el material audiovisual aparece el galeno cantando a todo pulmón un tema que demuestra su devoción y fe por Dios.

Se desconoce si el ganador de “Yo sí canto” estaría pensando en realizar música cristiana, o simplemente el video fue parte de un emotivo momento espiritual dentro de un templo.

Internautas aplaudieron la fe y el cantó de Silva, quien en los últimos días ha despertado comentarios en los medios de una posible entrada al canal Venezolana de Televisión (VTV), en el que presuntamente conduciría un nuevo programa musical.

Un mensaje de fe

No es la primera vez que el artista comparte su espiritualidad. Hace algunos días utilizó su perfil de Instagram para escribir un mensaje de fe, en el que destacó que su confianza siempre está puesta en Dios por ser el único que puede abrir los caminos y escuchar el corazón de cada persona.

“Un día preguntas: ¿Dónde me pongo? Y según obres, Dios te llevará más a ser quien respondas y orientes a otros con un aquí”, escribió.