Gigi Hadid encantada con belleza venezolana en el casting de Victoria's Secret

Suscríbete a nuestros canales

El casting de la venezolana Ashley Fletes para Victoria's Secret fue todo un éxito. En redes sociales corre un vídeo del momento que la criolla presentó la audición en Miami, donde estuvo cara a cara con la supermodelo Gigi Hadid.

Ashley en Miami

Fletes, quién sueña con participar en el Miss Venezuela, había anunciado hace días que recibió la aprobación de la marca para presentar el casting, preparándose en cuerpo y proyección.

Durante la evaluación la tarde el jueves 21 de mayo, la exparticipante de Miss Universe Latina, se presentó con mucha, fuerza, energía, actitud y un pequeño factor sorpresa.

La criolla subió a la pasarela con un bata rosa de la marca de lencería y al momento de caminar se la quitó, presentando un ajustado traje de perlas que acentuaba su figura.

No solo logró impresionar a la audiencia, sino también al jurado, entre ellos Gigi Hadid quien estaba muy sonriente y concentrada viéndola desfilar.

La modelo que visitó el año pasado Venezuela, recibió múltiples comentarios de felicidades y halagos por realizar un casting con energía, presencia y buen inglés.

Ahora solo queda esperar los resultados, que podrían llevarla en ser la primera venezolana en desfilar en el emblemático Fashion Show.

Otra venezolana

La semana pasada Aleska Génesis también presentó su casting en Los Ángeles, California, dónde se mostró muy feliz por conocer a personalidades de la prestigiosa marca de belleza y lencería.

Génesis presentó su prueba en buen inglés, y al igual que Ashley espera los resultados del casting mundial en línea que realiza Victoria's Secret, en busca de bellezas por todo Estados Unidos.