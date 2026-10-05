Georgina Rodríguez sale en defensa de Cristiano Ronaldo, tras conflicto con Jorge Jesús

La modelo, empresaria y socialité Georgina Rodríguez escribió un fuerte mensaje en las redes sociales tras el conflicto de su esposo, Cristiano Ronaldo, con el entrenador de fútbol Jorge Jesús, quien dirige a la selección de Portugal.

Conflictos internos entre Cristiano y Jorge Jesús

La polémica surgió hace días, cuando Jorge Jesús tomó la decisión técnica de que Cristiano no sería titular frente al partido de Portugal contra Dinamarca, restando importancia al legado del jugador de 41 años y uno de los más respetados del mundo.

El entrenador comentó que Ronaldo solo podría tener unos minutos en el partido, dependiendo de cómo se desarrollara sus condiciones físicas.

Unas palabras que encendieron las redes sociales, no solo a los miles de seguidores del astro del fútbol, sino también a Rodríguez, que salió en defensa de su esposo, amigo, compañero y padre de sus hijos.

A través de Instagram, Georgina compartió con sus 78,2 millones de seguidores un mensaje bastante directo y claro de su postura ante la salida de su esposo.

Polémica por mensaje de Georgina Rodríguez

“No sé cómo este hombre puede llevar el nombre de Jesús”, escribió la belleza en referencia a Jorge Jesús.

El mensaje fue escrito junto a unas palabras de expresadas Sir Alex Ferguson relacionadas con la polémica de Ronaldo y Jesús. Sin embargo, fueron palabras totalmente falsas.

El mensaje de Rodríguez fue eliminado de su perfil oficial de Instagram, pero dejó clara su molestia por la decisión a su esposo, ya que no estará jugando con la selección de su país, sino con el Club Al-Nassr F. C.

Cristiano se pronunció tras la tensa situación con su técnico, indicando que muy pronto hablaría de la situación.