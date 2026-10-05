Presidente de la Federación Portuguesa confiesa: "Cristiano Ronaldo ya habría dejado la selección”

El futuro de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal ha quedado en el centro de la atención después del desencuentro público que protagonizó con el seleccionador Jorge Jesus durante la última ventana internacional.

La situación tomó fuerza luego de que el delantero de Al Nassr abandonara la concentración tras quedarse sin disputar un solo minuto en la victoria portuguesa por 2-1 ante Noruega, el pasado 27 de septiembre. El veterano atacante había sido titular previamente en el triunfo frente a Gales, por lo que su suplencia en Oslo generó una evidente tensión.

A sus 41 años, Ronaldo continúa siendo una de las principales figuras del combinado luso y su posible alejamiento de la selección ha despertado interrogantes sobre su continuidad internacional. Sin embargo, desde la Federación Portuguesa de Fútbol han intentado restar importancia al episodio. Su presidente, Pedro Proença, respaldó públicamente al capitán portugués y aseguró que lo ocurrido entre el jugador y Jorge Jesus fue simplemente un malentendido que deberá solucionarse dentro del entorno de la selección.

Presidente de la FPF deja las puertas abiertas para Cristiano Ronaldo

Proença también destacó la enorme trayectoria de Ronaldo con Portugal y dejó claro que las puertas del combinado nacional permanecen abiertas para el delantero mientras mantenga las condiciones necesarias para competir. El atacante es actualmente el máximo goleador histórico del fútbol internacional, con 146 tantos en 234 partidos disputados con la selección portuguesa, cifras que reflejan su enorme influencia durante más de dos décadas representando a su país.

La FPF resuelve las situaciones internamente. Reitero: existe una relación muy fuerte entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo. Si no fuera así, tal vez Ronaldo ya habría dejado nuestra selección nacional", declaró el mandatario de la Federación lusa.

El presidente de la FPF, además, dejó entrever que la permanencia de Ronaldo en la selección ha estado ligada exclusivamente a su compromiso con Portugal, pese a que el propio jugador habría contemplado anteriormente la posibilidad de poner punto final a su carrera internacional. Por ahora, Proença confía en que las diferencias puedan resolverse internamente y que el máximo referente del fútbol portugués continúe formando parte del proyecto nacional, dejando abierta la posibilidad de que Ronaldo vuelva a vestir la camiseta de Portugal.