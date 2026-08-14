Gabriela de la Cruz anuncia su compromiso con jugador de La Vinotinto

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La modelo, conductora y reina de belleza venezolana Gabriela de la Cruz anunció su compromiso con el deportista Diego Osio. A través de Instagram, la belleza de 26 años posteó imágenes del hermoso anillo que le otorgó su futuro esposo.

Revelación del compromiso

Gaby, que este 2026 representó a Venezuela en el Miss Grand Internacional All Stars, presumió la sortija que le ofreció el jugador de La Vinotinto, junto a un ramo de rosas rojas.

Los futuros marido y mujer llevan tiempo en una estable relación, siendo Diego de gran apoyo en la etapa de Gaby en el Miss Venezuela 2025 y el Grand All-Stars.

La revelación fue compartida con un mensaje de amor y respeto por parte de la modelo, destacando la seguridad que Osio le ofrece en su vida.

"Gracias por amarme, cuidarme, respetarme y por hacerme la pregunta que tantas veces soñé. Mi respuesta es que la vida contigo se queda corta, yo te quiero hasta la eternidad", escribió.

Un momento romántico

La pedida de mano fue realizada junto a un hermoso atardecer, un lugar lleno de vegetación y un infinito mar.

En una de las fotografías se aprecia el momento exacto en el que el futbolista se arrodilló para pedirle la mano a su amada, con quien dará un paso muy importante en su vida sentimental.

Aunque no se conoce cuándo y dónde será la celebración, seguidores de Gaby la felicitaron por la gran noticia para su relación.

Entre las felicitaciones figuran las de reinas de belleza como Clara Vegas, Silvia Maestre, Diana Silva, Mariem Velazco, entre otras.