Fotografía de Wilfrido Vargas causa polémica: "Pensé que había fallecido"

Suscríbete a nuestros canales

El 24 de abril estuvo de cumpleaños el cantante y compositor dominicano Wilfrido Vargas, lo que levantó mensajes de felicitaciones de sus fanáticos. El intérprete que cumplió 77 años, recibió una fotografía que causó bastante polémica en las plataformas digitales.

Fotografía y mensajes de tensión

En la imagen aparece la cara del artista con un fondo de cielo azul claro, palomas blancas y su fecha de nacimiento, que daba la simulación de esas imágenes que se publican tras la muerte de una persona.

Internautas no dudaron en comentar la fotografía en su mayoría de críticas, por la confusión que creó en el fiel público del intérprete de grandes éxitos como “El baile del perrito”, “El jardinero”, “La medicina”, entre otras.

“Parece una tarjeta de un funeral”, “Qué susto”, “Me asusté”, “Pensé que había fallecido”, “Ya le están deseando la muerte”, “Pensé por la portada que se había muerto”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, todo se trató de un mal entendido ya que el artista se encuentra muy vivo, y celebró su vuelta al sol con mucha felicidad.

Mensaje de cumpleaños

A través de Instagram el merenguero escribió un bonito mensaje de felicidad por su cumpleaños, destacando el amor por su familia y el infinito cariño por sus fanáticos que lo han apoyado en su larga carrera.

“Mientras soplo las velas, siento que no solo celebro mi vida, celebro a mi familia, que es mi raíz, mi verdad. También celebro a mi público que es mi impulso y mi eternidad. A todos lo que han vibrado conmigo gracias, mi alma siga creando y brillando juntos”, escribió Vargas.