Un Desorden Público enciende las redes sociales desde el Esequibo Fest (+Video)

Durante el festival Esequibo Fest que marca el final de la campaña para el referendo por la defensa del territorio Esequibo, la agrupación venezolana Desorden Público generó todo un revuelo en las redes sociales por las canciones que se eligieron.

El evento gratuito que contó con presentaciones de numerosos artistas nacionales, estuvo marcado por la canción "Políticos paralíticos", que su letra es claramente una crítica al sistema de gobierno y que se escuchó por primera vez en 1985.

Horacio Blanco, líder de la banda, dijo desde el escenario instalado en el Parque Los Caobos: "Nosotros estamos claros de que somos parte de la Caracas rebelde, siempre lo vamos a ser. Yo quisiera que los políticos fueran paralíticos".

Inmediatamente de comenzar casualmente luego de transmitir parte del evento, Venezolana de Televisión (VTV), sacó ese show de la transmisión en vivo. Pero los cuidadnos en las redes sociales subieron videos del discurso y parte de la canción.

"Si nosotros hacemos 'Políticos Paralíticos' en esta tarima estamos claros y ustedes están claro, somos parte de la Caracas rebelde y siempre lo vamos a ser. Uno de los tuits que leí (hoy plataforma X) me decía ustedes no se van atrever a tocar (dicha canción) y saben cuál es el argumento, 'porque los compraron' (risas) chamo no pagaron lo suficiente porque la vamos a tocar", dijo el artista.