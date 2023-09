Sebastián Caicedo se echa encima a los internautas por culpa de su nueva novia

Después de 10 años de noviazgo y 3 de matrimonio, los artistas colombianos Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos anunciaron en el 2022 que le ponían fin a su relación, causando sorpresa entre los fanáticos de esta relación que sin duda alguna se veía como una de las más estables en el mundo del espectáculo colombiano.

Un poco más de un año después de lo sucedido, ambos artistas se muestran felices con sus parejas. Por una parte, Villalobos vive un idilio con el periodista venezolano Frederik Oldenburg, a quien presume constantemente en sus redes sociales demostrando que su romance va viento en popa. Y por el otro lado está Caicedo, forjando su camino junto a la empresaria Juliana Diez.

Caicedo no pierde la oportunidad para expresar la felicidad que siente junto a Diez, a través de sus redes sociales ocasionalmente le grita su amor a los cuatro vientos, y así lo hizo recientemente en su cuenta de Instagram, publicando unas imágenes junto a su nuevo amor. "Un amor inesperado como anhelado, junto a una amistad llena de complicidad y ¡ganas de comerme el mundo! Gracias Monita hermosa por mostrarme el camino al verdadero significado de amor y amistad: ¡¡Jesús!!", escribió el galán de telenovelas, sin saber que se encontraría con el veneno de sus seguidores.

"No sé pero no pegan", "Que típico de los hombres cuando terminan una relación y comienzan otra", "A Dios no le gusta el adulterio, tu esposa es y será Carmen Villalobos", "Es muy feo que comentes que este si es el verdadero amor ¿Y Carmen?", "Se miraba más linda la pareja con Carmen", son algunos de los comentarios escritos por los usuarios.

Hace algunos meses, Caicedo reveló a People en español que conoció a Juliana en la iglesia a la que asistía, pues tras su divorcio, él enfocó su vida a un tema más espiritual, al igual que la mujer que conquistó su corazón. El actor y la dueña de la cadena de tiendas de ropa Navissi asistieron a la cumbre de líderes cristianos, realizada en noviembre, aunque se rumoreo que ya tenían acercamiento desde septiembre de 2022.

Fue justamente el 14 de febrero de 2023, Día de San Valentín, que Sebastián no pudo ocultarlo más y dio a conocer a todos que había comenzado una relación con Diez. El video que subió el también empresario en sus redes sociales fue compartido por su novia con un tierno mensaje."Tenerte en mi vida ha sido una respuesta a muchas oraciones llenas de lágrimas en medio de un proceso que hoy doy gracias por haberlo vivido", fue parte del tierno mensaje.