¿Qué pasó? Venezolana electa para un concurso internacional renunció a su corona

La modelo venezolana Mileidy Materano, migrante que logró ganar el Miss Grand Trinidad y Tobago, y representaría al archipiélago en el certamen internacional, decidió devolver su corona y no participar por la "falta de recursos" durante su preparación, pese a que normalmente las candidatas cuentan con el financiamiento necesario para este evento.

El abogado de la reina de belleza, Wayne Sturge, fue el encargado de darle la noticia al diario AFP, y comentó que la dura decisión se tomó luego de que Materano supiera que debía financiar su viaje a Vietnam, sede elegida para el templete, y que si no lo hacía "su reinado terminaría y su corona pasaría a la primera finalista", situación que terminó llevándose a cabo.

Hay que resaltar que cuando la venezolana se coronó como Miss Grand, recibió fuertes críticas por no haber nacido en Trinidad y Tobago, es por ello, que Mileidy quiso acotar que su renuncia no tiene nada que ver con los comentarios de la gente ni los cuestionamientos en las redes sociales, pero expresó su malestar por no tener un patrocinante como ganadoras anteriores.

Tras su triunfo el pasado 10 de septiembre, los internautas le dieron palo a la criolla pues no aceptaron que una "extranjera" representara a los trinitarios en el mencionado concurso. Para calmar las aguas, los organizadores aseguraron que su elección estaba acorde a las reglas del concurso.

Usuarios de redes sociales también criticaron a la modelo de 29 años, que vive en Trinidad desde hace más de seis años, por desconocer el lema del país: "Disciplina, tolerancia, producción". Materano fue preguntada durante un programa de radio sobre este lema y no supo responder.

Mileidy Materano se une a la lista de las candidatas que renunciaron a esta edición del Miss Grand Internacional 2023. La ecuatoriana Verónique Michielsen Marcillo renunció y fue reemplazada por Andrea Cecilina Ojeda. Anaïs Carreira de Portugal le cedió su corona a Filipa Gama. Mientras que Rebekah Hislop será la que represente a Trinidad y Tobago tras la renuncia de la venezolana.