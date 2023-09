Migbelis Castellanos habló sobre el nuevo reglamento del Miss Universo (+Video)

La Organización Miss Universo sigue dando de qué hablar con sus modificaciones y para esta ocasión, su misma dueña Anne Jakrajutatip informó que la edad ya no sería un limitante para quien quiera participar, dándole la oportunidad a mujeres pasadas de los 28 años que antes no pudieron concursar por los parámetros que tenía el prestigioso concurso.

Mediante sus redes sociales, la Miss Venezuela 2013 Migbelis Castellanos, aprovechó el auge que esto ocasionó para compartir su pensamiento sobre el tema del que muchos están hablando. “Me parece bien que quieran eliminar el límite de edad en Miss Universo, lo que no me parece justo es el conocimiento que pueda tener una mujer de más edad a otra de menos edad”, expresó.

Asimismo, la zuliana destacó que no se puede comparar la experiencia de una mujer de más edad con la de una joven que tiene mucho camino por delante. Cabe recordar que, Castellanos sería de las primeras en apoyar cualquier cambio en los estereotipos del certamen universal, pues en su año sufrió de muchas burlas debido a su peso y otras aristas que eso desataron.

Sin embargo, cuatro años más tarde de su participación en el Miss Universo, la mujer logró alzarse con el título de ganadora en el concurso Nuestra Belleza Latina 2018, siendo la única venezolana hasta ahora en conseguirlo. Sin duda alguna, esto le dio un plus a su carrera con la que ahora triunfa en los Estados Unidos.

Migbelis no es la única que ha opinado acerca de esto, hace unos días el 'Zar de la Belleza', Osmel Sousa, también habló sobre este nuevo reglamento, dándole todo su apoyo. “Bueno, a mí no me parece mal. Yo justamente estoy haciendo un concurso aquí en Venezuela para mi canal de YouTube y otro canal, que es con mujeres de 40 a 60 años mezcladas con las jóvenes”, admitió el hacedor de reinas.