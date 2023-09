La fuerte sanción que tuvo Venecia en contra de Kanye West y Bianca Censori por sus actos sexuales

La semana pasada, el cantante estadounidense Kanye West y su pareja Bianca Censori, causaron el repudio de la gente luego que salieran a la luz unas fotografías en las que se les ve muy calientes, sin poder controlar las ganas y decidieron practicar el sexo oral en el taxi fluvial por el que paseaban Venecia, tal como se ve en las imágenes en las que West dejó ver su trasero y Bianca una cara sorprendida cuando se dio cuenta que estaba siendo vista por muchas personas que estaban en los botes alrededor.

Ante el escándalo, la empresa de taxis Venecia Turismo Motoscafi, emitió un comunicado en el que dejaron claro que, de haberse percatado del acto grosero propiciado por el rapero y su esposa, los hubieran expulsado inmediatamente de la embarcación, así como informaron que no volverán a recibirlos en sus instalaciones. “El señor West y su esposa ya no son bienvenido a bordo de los barcos de nuestra compañía”, suscriben.

Entre tanto, sentenciaron sus acciones y explicaron que cometieron el delito de “indecencia pública”, lo que los llevaría a pagar una multa de 309 euros, como ordena el Tribunal Constitucional Italiano. Bianca, quien es diseñadora, está rayada en el país europeo y la tachan de “irrespetuosa” por aparecer prácticamente desnuda frente a todos, pues en uno de sus paseos, la australiana fue vista luciendo un conjunto de medias y camiseta escotada transparente, que parecía no llevar ropa, llamando la atención de todos.

Venecia Turismo Motoscafi es una empresa respetada, con muchos años de experiencia y ha logrado ser de las más reconocidas por muchos, por haber sido parte de los paseos de las celebridades como Ben Affleck y Jennifer López, Lady Gaga o Harry Styles.

Un portavoz ofreció declaraciones al diario Daily Mail y enfatizó que el piloto no se dio cuenta de lo que ocurría: “El conductor estaba pendiente del tráfico y no vio esas obscenidades. De haberlo sabido, habría desembarcado inmediatamente y habría denunciado a la pareja con las autoridades”. Por otro lado, una persona que estaba a bordo de la lancha dicen que fue el encargado a que el capitán no viera lo que hacía la pareja, tal como lo afirman los reportes.

Kim Kardashian preocupada por lo ocurrido

La exmujer de Kanye y madre de sus tres hijos, parece estar apenada con lo sucedido y supuestamente estaría pensando en cómo explicarle la falta de respeto de su padre. “Kim no sabe cómo explicará todo esto a los niños. Kim ha estado muy preocupada por las nuevas fotos que han salido con Bianca. ¿Cómo se lo explicará todo a los niños? Ella está avergonzada y preocupada por él; él está deambulando descalzo con champán por la calle, claramente algo no está bien”, dijo una fuente al diario The Sun.