David Bisbal conmueve al mundo al encontrarse con su padre que sufre de Alzheimer (+Video)

Esta semana, el cantante español David Bisbal, quien es muy hermético con su vida privada decidió mostrar un poco más sobre su familia y en su documental 'A partir de hoy', mostró el momento en el que visita a su padre, el exboxeador José Bisbal, quien actualmente padece de Alzheimer.

Fue en su casa de Almería, España, donde el baladista le hace frente a su progenitor, quien no lo recuerda debido a su enfermedad. Aquí te dejamos el diálogo que protagonizaron ambos:

David Bisbal: Me han contado que fuiste boxeador, ¿no?

Pepe Bisbal: Y de los buenos...



David Bisbal: Mi padre el mío, también fue boxeador.



Pepe Bisbal: ¿Qué nombre tenía?



David Bisbal: ¿Que qué nombre tenía? Pues mi padre se llama José Bisbal Carrillo...



Pepe Bisbal: Ese soy yo.



David Bisbal: Claro...



Pepe Bisbal: Ese soy yo.



David Bisbal: Sí, ese eres tú... Es que tú eres mi padre, y yo soy David, ¿es que no te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido, mirá, ya tengo barba blanca y todo. Fuiste boxeador, ¡boxeador de Granada!



Pepe Bisbal: No, de Almería.



David Bisbal: Yo sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante. Estás muy guapo, Pepe, te quiero mucho.

Momentos más tarde ambos comenzaron a cantar una canción juntos, finalizando el momento en un abrazo que estremeció a muchos de los fans del artista. El intérprete de "Ave María" puntualizó recientemente que: "Ahora ya lo tengo asumido, pero recuerdo perfectamente el momento en que llegué a casa y se enfadó porque le di un abrazo a mi madre. No me conocía y para él era un hombre que le estaba dando un abrazo a su mujer, y se puso celoso".

Según expertos, el Alzheimer es una enfermedad que hace que el cerebro se encoja y que las neuronas cerebrales, a largo plazo, mueran. Los profesionales de la salud, en tanto, sostienen que este padecimiento es la causa más común de demencia, lo que deteriora gradualmente la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales.