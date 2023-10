Así es el rollo: Noelia Voigt, Ivy Queen, Alicia Machado y Christian Estrada, Shakira y Piqué

LA PRESENCIA de las venezolanas, en una misma elección de Miss Universo no es nada nuevo. Y en esta edición se hará sentir, una vez más, de manera contundente. Bien se sabe que Noelia Victoria Voigt, portará la banda de Estados Unidos en la competencia que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre en El Salvador. La modelo, de 23 años, es hija de la venezolana Jacqueline Coromoto Briceño y del pelotero norteamericano Jack David Voigt, quien jugó para las Águilas del Zulia. La chica se alzó con la corona gringa, tras defender al estado de Utah en la contienda local. Ahora se medirá con su paisana, la Miss Venezuela, Diana Silva. 11 han sido las criollas que han desfilado por el MU en representación de otros países. Veamos: Marta María Mendoça de Gouveia (Portugal 1979), Xinia Reyes (Aruba 1981), Liliana Antoinette Cisneros (Jamaica 1986), Natascha Börger (Alemania 2002) Francys Barraza (Polonia 2006), Laura Adriana Gonçalves (Portugal 2011), Andrea Díaz González (Chile 2018), Teresa Ruglio Sánchez (Malta 2019), Oricia del Carmen Domínguez Dos Santos (Portugal 2021) Sophía Arapogianni Evies (Grecia 2021). Vale precisar que tres de ellas participaron en el Miss Venezuela, antes de competir en otros países. Ellas son: Natascha Borger Miss Yaracuy 2000, Miss Polonia, Francys Barraza, MissTrujillo 2003 y Miss Portugal, Oricia del Carmen Domínguez Dos Santos, Miss Táchira 2018.

Yvy Queen

LA GALA de los Billboard, que se efectuará este 5 de octubre en Miami, tendrá una invitada muy especial: Yvy Queen, quien será distinguida con el Premio Billboard ĺcono. La artista recibirá dicho reconocimiento por su carrera con la que ha permanecido relevante a lo largo del tiempo, convirtiéndola en la más emblemática exponente del reguetón. Queen es la pionera del género y una de las principales voces femeninas de la música urbana. Con una trayectoria de 28 años, la cantante empezó como miembro del colectivo masculino The Noise en Puerto Rico, antes de lanzarse como solista en 1996 con el debut de su primer álbum de estudio, “En Mi Imperio”. Desde entonces, ha publicado 10 álbumes de estudio, cuatro álbumes recopilatorios, siete EP, un álbum en vivo, 94 sencillos y 63 vídeos musicales. Entró por primera vez en una lista Billboard con "Quiero bailar", que alcanzó el No. 16 en Tropical Airplay en julio de 2005, y su primer No. 1 llegó con "Cuéntale" en Tropical Airplay en noviembre de 2005. Cuenta con 20 entradas en la lista Latin Rhythm Airplay, la tercera más alta entre las artistas latinas, 400 millones de streams oficiales a la carta en Estados Unidos, según Luminate, 560,000 álbumes vendidos y 584,000 descargas. "Es un testimonio del trabajo duro y la dedicación que he puesto en mi música a lo largo del tiempo. Estoy muy emocionada”, remató la intérprete boricua de 51 años.

Christian Estrada y Alicia Machado

LA RECONCILIACION es una posibilidad que maneja el modelo y actor Christian Estrada, cuya relación con Alicia Machado se fue por un despeñadero por decisión de la diva venezolana. El mexicano declaró en el programa “La Mesa caliente” (Telemundo) que el rompimiento obedeció “a una serie de desacuerdos y desilusiones por ambas partes”. Estrada comentó que su romance con Machado fue muy intenso, reconociendo el aprendizaje que le dejó la experiencia de haber convivido con la temperamental exMiss Universo, a quien calificó de mujer admirable. Admitiendo seguir enamorado, dejó abierta la posibilidad de una reconciliación entre ellos. “A la tercera va la vencida porque hemos terminado dos veces”, dijo. El romance de Estrada y Machado se hizo público en noviembre de 2022. Estrada ha tenido relaciones con mujeres de carácter fuerte, entre ellas Ferka, la madre de sus hijos y Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán.

EL ESTRENO, semanas atrás, del programa “Palabra cierta” (Teven. Lunes a viernes a las 8:30 am) le ha permitido a su conductor Miguel Zambrano, brindar diversas herramientas y temas para que el venezolano de hoy pueda desenvolverse en su ambiente laboral, social y hasta personal. El autor de los libros “Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos” y “Véndete: impulsa tu marca”, además de ser el creador de la frase y “Hablar bien, ¡es sexy”; se siente complacido de debutar como animador de un espacio que pretende llevar contenido y valores al televidente, que van desde el uso del lenguaje hasta tendencias y herramientas laborales y motivacionales, a través de entrevistas, secciones y hasta reacciones de asuntos actuales. “Palabra Cierta es un sueño cumplido pues desde hace rato quería estar en televisión nacional abierta, con la misión de educar y brindar herramientas poderosas para todos los venezolanos”, señaló el periodista. “El programa va dirigido a todo aquel que ama educarse, crecer e inspirarse en personas que ya conocen el éxito”, concluyó.

Shakira y Piqué

EL REMATE de las propiedades adquiridas durante su concubinato, fue el acuerdo final al que llegaron Shakira y Piqué para terminar con las cosas que aún los unen. Hace un año, la ex pareja concluyó a cinco meses de liberaciones en tribunales sobre la custodia de sus hijos. Ahí fijaron la mudanza de la cantante con Milan y Sasha a Miami. El abogado del exfutbolista, dijo al diario La Vanguardia que el acuerdo no fue "el óptimo, pero sí asumible". "Accedido a que sus hijos vivan en EE. UU. por su bienestar, razón primordial y que siempre estuvo en primer lugar. Toca el turno a lo material". Durante los más de 10 años de relación, Shakira y Piqué, adquirieron varias propiedades y negocios, principalmente en Barcelona. El diario La Vanguardia informa que han acordado ponerlas en venta. "El acuerdo de venta abarca tres propiedades" Según indican: "Se estima que podrían recabar 15 millones de euros por todas ellas", precisó dicho medio.