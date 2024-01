Fallece a sus 80 años la estrella de 'Starsky & Hutch', David Soul

Dejando una intachable trayectoria, el actor estadounidense nacionalizado británico, David Soul, falleció este jueves 4 de enero de 2023 a sus 80 años de edad, así como lo anunció su esposa, Helen Snell. "David Soul, amado esposo, padre, abuelo y hermano, murió ayer después de una valiente batalla por la vida en la amorosa compañía de su familia", dijo.

"Compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo. La sonrisa, risa y pasión por la vida de David serán recordadas por muchas personas cuyas vidas ha tocado”, agregó.

El nacido en Chicago saltó a la fama gracias a su interpretación en la serie televisiva 'Starsky & Hutch', como el detective Hutchinson junto al actor Paul Michael Glaser en el año 1975 cuando fue emitida por ABC hasta 1979. La famosa pareja de detectives policiales fue protagonista de incontables aventuras en el pueblo imaginario de Bay City.

Soul no solo alcanzó el éxito en el mundo de la actuación, en los años 70 debutó como cantante con su tema 'Don't Give Up on Us'. También fue presentador del programa de entrevistas "Jerry Springer - The Opera" en el West End de Londres. Asimismo, en el año 2004 tuvo una breve aparición en la nueva versión cinematográfica de 'Starsky & Hutch'.

En los años 80 sufrió un declive en su carrera, por lo que cayó en las redes del alcoholismo. Aún sin recuperarse, siguió trabajando incansablemente para mantener su legado, y siguió teniendo oportunidades en diferentes series de televisión, así como en el séptimo arte con el largometraje 'In The Line of Duty: The FBI Murders'.